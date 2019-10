Liga MX: Miguel Herrera y sus pleitos más polémicos.

El Director técnico del club América, Miguel Herrera nuevamente se ve envuelto en controversia por sus desafortunados comentarios.

El domingo pasado durante la victoria del Cruz Azul sobre las águilas del América, Miguel Herrera se refirió al árbitro Marco Antonio Ortíz como “puto” y “maricones” al resto de los árbitros cuando los medios de comunicación trataban de obtener alguna declaración después de ser expulsado, todo esto durante la campaña de la Femexfut y la Liga MX para erradicar de las canchas mexicanas dicha palabra junto con cualquier expresión racista o discriminatoria.

Miguel Herrera polemiza con ex árbitros

El 20 de septiembre del presente año, Herrera habló sobre el árbitro retirado Paul Delgadillo aludiendo que es un "Tarado que dice estupideces"; durante el mismo mes, otro comentario, ahora recordando cuando Decio de María le retiró el cargo de Director Técnico del TRI :"No tuvo pantalones, perdón, no tuvo la fuerza, perdón me equivoqué… no tuvo esa fuerza de tanta presión que hubo".

Recordemos que no sólo han sido agresiones verbales, el comentarista Christian Martinoli fue agredido además físicamente en el aeropuerto de Filadelfia durante el 2015, lo cual le costó el título de Director Técnico de la Selección Nacional, todo el suceso fue después de un intercambio de opiniones en distintos medios. Sin embargo, se ha vuelto una tradición expresarse negativamente de otras personas: el 22 de febrero "Nadie dice de los dos penales que no nos marcaron contra Pumas, se enojan con lo que digo, pero los del VAR están tragando tortas", en marzo Miguel Herrera expresó "Que Brizio se calle y que se pongan a trabajar, no a decir lo que pasa con América"

Cabe mencionar que si bien se ha disculpado públicamente en la mayoría de los casos, a Miguel, esas palabras le han costado mucho a lo largo de su carrera; se conoce su pasión y visceralidad, pero no se justifican las agresiones y errores que con tanto arrepentimiento demuestra en sus disculpas públicas.

