Liga MX: Miguel Herrera ve como favorito al América

América y Pumas se enfrentarán este miércoles en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2018 de la Liga MX. Si echamos un vistazo a las estadísticas y números de ambos clubes en el torneo regular, las Águilas llegan como favorito a la serie frente a los Pumas, es algo que reconoce el entrenador del conjunto azulcrema, el 'Piojo' Herrera.

El estratega del América indicó que a pesar de que su club llega como el segundo mejor del torneo, los duelos contra los demás no serán nada fáciles, y una evidencia es el partido de la Fecha 16 frente al conjunto de Puebla, en donde no sólo con nombres y la playera se puede ganar.

Miguel Herrera

“Marcada la tendencia sí, por la posición en la tabla (América es favorito), pero en una cancha de futbol eso no juega. Cada partido es una nueva estadística, pero no por eso está la obligación de seguir con la hegemonía, si se logra marcamos más tendencia, pero son números. Tenemos claro que si no lo hacemos en la cancha, la estadística no juega”, señaló.

“No podemos entrar a una cancha pensando que podemos ganar con los jugadores y el nivel, sino saber que debes hacer el mismo esfuerzo que el rival, mínimo, hablamos con los muchachos que eso no podía pasar”, añadió.

En una rueda de prensa llevada a cabo al medio día en el complejo de Coapa, Herrera resaltó las virtudes del club universitario, al que tachó como un equipo dinámico, destacando el dúo goleador de Matías Alustiza y Nicolás Castillo.

Nico Castillo y Matías Alustiza

“Es un equipo dinámico, su delantera hace bien las cosas, tiene a uno de los goleadores, el nivel mostrado por Gallardo y Barrera es hacia arriba, se mostraron sólidos en el cierre y cualquier equipo en Liguilla es peligrosos”, expresó.

“Nico está siendo más goleador que Oribe, pero Oribe ha sido un jugador importante, ha generado goles, ha sido un torneo en el que su producción de goles no es la que está acostumbrado, tampoco es preocuparlo, porque tenemos variantes”, concluyó.

Oribe Peralta y Nico Castillo