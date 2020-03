Liga MX: Miguel Herrera en desacuerdo de jugar a puerta cerrada por Coronavirus

Luego de que la Liga MX diera a conocer de manera oficial que los partidos se jugarían a puerta cerrada, debido al brote del Coronavirus en México, el técnico de las Águilas del América Miguel Herrera, consideró que lo mejor era suspender la liga como ha sucedido con la MLS, Bundesliga, Premier League y La Liga, y no realizar forzosamente los encuentros.

Miguel Herrera criticó la decisión de la Liga MX

“Si todas las ligas del mundo, todos los eventos del mundo están parando, me parece que teníamos que haber tomado otras medidas, pero por lo menos una medida buena es no tener gente en el estadio”, comentó el timonel, previo al partido de este domingo contra Cruz Azul.

Herrera aseguró que sería mejor parar la Liga MX

Herrera habló sobre las medidas al interior del Club

En ese sentido, el “Piojo Herrera aseguró que la crisis que se vive actualmente por el coronavirus es una situación delicada, no obstante, exhortó a los aficionados a no caer en pánico e informarse de la manera adecuada, por ello detalló que al interior del plantel se siguen las medidas y consejos de la Secretaría de Salud, pero por el momento el equipo trabaja con normalidad.

El "Piojo" comentó que los protocolos de seguridad continúan al interior del club

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

“Hay que tomar esas situaciones con seriedad, no con miedo, con seriedad para que no pase nada. Hay que tomar todas las medidas precautorias, no es una broma, es una situación difícil, hoy ya nos cerraron la puerta del estadio, es una situación que hay que estar pendientes. No es alarmar a la gente, pero hay que estar pendientes y cuidarnos”, comentó.

Te puede interesar Liga MX: Miguel Herrera habla sobre caso Renato Ibarra (VIDEO)

Cabe recordar que el América recibe al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca en el denominado Clásico Joven, encuentro que cierra la Jornada 10 del Torneo de Clausura 2020 a disputarse el próximo domingo a las 20:30 horas, sin público en las tribunas.