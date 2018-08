Liga MX: Miguel Herrera arremete en contra del silbante

El Director Técnico de las Águilas del América arremetió contra el trabajo realizado por el silbante central Jorge Isaac Rojas, durante el partido de América en contra de Querétaro, encuentro que culminó en un empate 1-1.

"Hay pelotas que son muy claras, son jugadas que no se le pueden escapar (al arbitraje). No está en un nivel de arbitrar en Primera, no al América; si no ha andado bien pones al que está atrás, porque poner a alguien que no está en su mejor nivel; así no se puede", declaró Herrera, de acuerdo a AS México.

De acuerdo a MedioTiempo, Herrera aseguró que tampoco obtuvieron un buen partido, pero también que tuvieron una jugada en contra tras otra, señalando al cuerpo arbitral del encuentro.

“Hoy no fue un buen partido, no tuvimos buena conexión, fallamos muchos pases, pero todas las jugadas nuestras, faul en contra y faul en contra y todo en contra.”, comentó Herrera.

El Directo Técnico de las Águilas del América también dejó claro que Jorge Isaac Rojas fue el mismo silbante que les pitó en Aguascalientes, luego del mal trabajo que desempeñó no arbitró por dos fechas.

“Es el mismo árbitro que nos pitó en Aguascalientes y dejó de pitar dos fechas porque lo hizo muy mal y qué va a dejar de pitar, la verdad fue un desastre el señor, no tuvo la coherencia de pitar un partido parejo.”, declaró Herrera.

Herrera asegura que Isaac Rojas no está para primera división

El timonel de las Águias aseguró que el silbante Jorge Isaac Rojas no está para arbitrar en Primera División y menos al América. Además aseguró que desconoce qué fue lo que le pasó al silbante ya que no era malo.

“Se tienen que dar cuenta que no está en un nivel para pitar en Primera División, no al América, la verdad ha tenido trabajos muy malos, no sé qué le pasó a Isaac porque no era un árbitro malo, hoy no tuvo una buena tarde y no ha tenido una buena temporada.”, sentenció Miguel Herrera.