Liga MX: "Me queda un sabor amargo, no quería irme de Cruz azul", Julián Velázquez

"Me queda un sabor amargo, no quería irme de Cruz azul", Julián Velázquez

Con plena incomodidad, de esa forma se va Julián Velázquez de Cruz Azul, quien a partir del Torneo Apertura 2018 defenderá la camiseta de los Xolos de Tijuana.

El evento celebrado en Cancún, el Draft 2018 de la Liga MX, el jugador argentino admitió que no esperaba emigrar a otro equipo, y que su fichaje por el cuadro fronterizo lo sorprendió, pues no deseaba abandonar al equipo cementero.

"Me queda un sabor amargo porque no quería irme, la verdad que me sentía muy cómodo y muy tranquilo, teníamos un desafío enorme, yo quería ser parte de eso, yo quería ayudar", aseguró en una entrevista para Televisa Deportes.

Velázquez, quien llegó a la institución cementera para el Torneo Apertura 2016, aseguró que a pesar de todo, no deja al equipo con un sentimiento de reproche, debido a que en todos los partidos que jugó dio todo en el terreno de juego.

"No se dio pero bueno, la verdad di todo lo que pude dar, siempre di todo y en ese sentido estoy tranquilo, no tengo nada que reprochar porque di todo”, finalizó el zaguero central.

Altas y bajas de Cruz Azul para el Torneo Apertura 2018

Cruz Azul

Altas:

-Elías Hernández

-Igor Lichnovski

-Roberto Alvarado

-Pablo Aguilar

-Milton Caraglio

-Iván Marcone

-Misael Domínguez

-Antonio Sánchez

-Martín Zúñiga

Bajas:

-Carlos 'Gullit' Peña

-Julián Velázquez

-Carlos Fierro

-Martín Rodríguez

-Rosario Cota