Liga MX: Mazatlán FC vs Puebla del Guard1anes 2020 CAMBIA DE FECHA.

Este viernes 24 de julio haría su debut el cuadro del Mazatlán FC en el Torneo de Guard1anes 2020 de la Liga MX recibiendo al Puebla, pero debido a unos casos positivos de coronavirus el compromiso pactado para desarrollarse en la casa de la nueva escuadra del balompié mexicano, ha tenido que se reprogramado para otra fecha.

Y es que las últimas horas del día miércoles el cuadro del Mazatlán FC de Juan Francisco Palencia mediante un comunicado en sus redes sociales dio a conocer que el duelo pactado para disputarse en el Estadio Kraken de la ciudad del estado de Sinaloa, en donde señalan que por la espera de todos los estudios realizados por las pruebas del Covid-19 se reprogramó.

Calendario Mazatlán FC.

Mazatlán FC vs Puebla del Guard1naes 2020 se reprograma

El Mazatlán FC vs Puebla de la Jornada 1 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX se estará disputando el próximo lunes 27 de julio del presente año en punto de las 22:00 horas del centro del país (21:00 horas del Pacífico) y se podrá ver en vivo por la señal de TV Azteca en televisión abierta.

Nuestro partido de la J1 será reprogramado para el próximo lunes 27 de Julio a las 9:00 PM (Hora del Pacífico), respetando los protocolos de sanidad de la @LigaBBVAMX pic.twitter.com/0mlYG7xJFm — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) July 23, 2020

Con esto el duelo que inaugura el Guard1anes 2020 de la Liga MX será el Necaxa vs Tigres pactado para este viernes 24 de julio en punto de las 19:30 horas del centro del país (18:30 horas del Pacífico). Con esto el lunes se tendrá una triple cartelera, para arrancar las emociones el Atlético de San Luis vs Bravos de Juárez previsto para la noche de este jueves, se desarrollará a las 18:00 horas del centro del país (17:00 horas del Pacífico), el Pachuca vs América a las 20:00 horas del centro del país (19:00 horas del Pacífico) y el duelo ya mencionado entre los del estado de Sinaloa y el equipo de La Franja.