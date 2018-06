Liga MX: Matías Almeyda se despide de los jugadores de Chivas

Matías Almeyda, ex Director Técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, les comunicó a sus jugadores que tomó la decisión de no continuar al mando del Rebaño Sagrado. Tal como adelantó Ángel Saldívar el domingo por la mañana, el “Pelado” anunciaría si se quedaría o no al frente de los Rojiblancos.

Con lágrimas en los ojos, se despidió el hombre que logró formar una familia entre el Cuerpo Técnico y los jugadores, muestra de esto son las despedidas que escribieron los jugadores en sus redes sociales, mismas que confirmar que el “Pelado” ha dejado de ser el Director Técnico de las Chivas.

Como estaba previsto, el plantel de Chivas debía presentarse el 10 de junio para la pretemporada, fecha acordada con Matías Almeyda al termino del Apertura 2018. Al presentarse a los exámenes médicos, algunos jugadores se detuvieron a hablar con la prensa y mencionaron que se habían reunido con Matías Almeyda el sábado por la noche, pero sería hasta las 2 de la tarde que sabrían de la decisión final tomada por el “Pelado”.

La partida de Almeyda es algo que les duele a los jugadores del Rebaño, pues desmantelaron a aquel equipo que logró su pase al Mundial de Clubes. De acuerdo a versiones extraoficiales, la decisión del “Pelado” vendría de una relación desgastada con la Directiva de Chivas, ya que algunos medios de comunicación destacan que lo fueron orillando a presentar su renuncia.

Estamos en vivo con la conferencia de prensa de Francisco Gabriel de Anda en Facebook Live https://t.co/EyrhrrMBRK https://t.co/KJk71oV0MV — CHIVASTV (@chivastvmx) 3 de junio de 2018

A esto se suma el cambio de inicio de pretemporada, mismo que pretendían cambiarle al Cuerpo Técnico y jugadores, sin embargo no se presentaron hasta el día acordaron con Matías Almeyda. A esto se suman el no retener a los jugadores Rojiblancos: Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís y Rodolfo Pizarro.

Además, el “Pelado” habría dado una lista de los jugadores que necesitaba para reforzar a las Chivas, pero no la habrían cumplido, ya que loa refuerzos de las Chivas para el Apertura 2018 serán: Josecarlos Van Rankin y Ángel Sepúlveda, a estos se suma el retorno del guardameta Raúl Gudiño, Miguel Ponce y Mario de Luna.

A través de un comunicado publicado en su página, las Chivas Rayadas de Guadalajara, convocaron esta tarde a una conferencia de prensa, misma que encabezará Matías Almeyda en punto de las 18:00 horas en la Sala de Prensa José Ramón Fernández del Estadio Akron.