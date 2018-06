Liga MX: Matías Almeyda le prestó dinero a Chivas

El director técnico argentino, Matías Almeyda, no quería que se hiciera público el préstamo que en algún momento hizo a la directiva de Chivas. Ese dinero fue para poder pagarle los premios a los futbolistas, ya que los hombres de pantalón largo no estaban haciéndolo con las fechas acordadas.

“Fue hace un año y tanto atrás, después de haber conseguido la Súpercopa, era el bono y estábamos luchando por entrar a Liguilla y el bono estaba tardando y yo me ofrecía prestarles ese dinero. Lo presté y el club y me lo devolvió, lo presté por el sentimiento que tengo hacia este club”, comentó el entrenador argentino.

Cabe destacar que la cantidad que Matías Almeyda brindó fue una suma importante y lo realizó con el fin de la armonía de su equipo. Pese a esto, la dirigencia no le tomó importancia en estos momentos y dejaron solo al argentino.

“Hay un alejamiento de lo que es la dirigencia, si hoy nos estamos despidiendo y no hay nadie, hay un alejamiento. Esa pregunta es para la otra parte, no para mí, yo no tengo problemas con nadie. No sé qué pasó. Por ahí molestó algunas maneras de estos puntos que había marcado yo, y después no entiendo nada más”.

Finalmente, Matías Almeyda tiene fe de que al firmar su salida de Chivas, la parte dirigencial cumplirá y no tendrá que estar enfrentándose a complicaciones para cobrarles lo que han acordado al finalizar el vínculo laboral.