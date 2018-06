Liga MX: Matías Almeyda declara que algún día regresará a Chivas

Es una realidad que en la conferencia de prensa Matías Almeyda se encontraba nostálgico, se tardó cuatro horas en solucionar el tema de su finiquito antes de anunciar oficialmente su salida de Chivas, cabe mencionar que señaló que algún día regresará a dirigir el equipo.

“Hoy me voy, pero voy a volver, no sé cuándo. Ojalá un día tenga mucho dinero y pueda comprar este club, así no me voy más”, indicó Almeyda.

El estratega argentino admitió que le fue difícil poner fin antes de tiempo a su vínculo laboral con el Rebaño, pues hizo memoria de que todavía le quedaban tres años de contrato.

“Fue muy difícil porque el amor que le tenemos a este club es muy grande, no creíamos en terminar nuestro contrato porque veníamos bien. Teníamos la ilusión de jugar la Copa Libertadores y no se pudo. Jugamos Concacaf y ganamos, me hubiera gustado jugar el Mundial de Clubes”.

Liga MX: Matías Almeyda declara que algún día regresará a Chivas

Almeyda dejó en claro sus razones para no continuar en el cuadro rojiblanco, donde ya no se encontraba cómodo por lo que tomó la decisión de hacerse a un lado.

“Mi estilo es: si no va más, no va más. Si alguien que te contrata ya no te brinda la confianza, no hay problema, hay que cerrar un ciclo y no estar jugando a que se va o se queda, era más simple porque esto hace daño, sale gente manchada y se podría evitar. Estaba incómodo, triste, desilusionado por ciertas actitudes. No me voy a quedar con eso, no tengo sentimientos de odio ni rencor. Me quedo con lo lindo de que Vergara me dio trabajo, se lo voy a agradecer”.

Liga MX: Matías Almeyda declara que algún día regresará a Chivas

En la conferencia de prensa, Matías Almeyda se encontraba en la compañía únicamente de su cuerpo técnico. El entrenador relató que la última vez que platicó con Jorge Vergara fue hace dos días y fue por chat, donde le mostró su agradecimiento por su estadía en el equipo.