Liga MX: Matías Almeyda da la cara tras error de su yerno en la derrota de Chivas.

El director técnico de las Chivas, Matías Almeyda salió en defensa de la alineación del novio de su hija, Benjamín Galindo Cruz, hijo de uno de los jugadores emblemáticos del Guadalajara, luego de que hiciera su debut en la Liga MX y cometiera un error que terminó en la solitaria anotación del “Keko” Villalva para el triunfo del Veracruz.

"Yo soy una persona que vive ya en este siglo y tengo totalmente la mente abierta, en el sentido de que antiguamente se les elegían las novias y novios a los hijos y yo no le elijo el novio a mi hija. Solo quiero que sea feliz, y después si esta con Galindo, con Pedro, con Juan, no me interesa. A Galindo lo elegí por cómo juega, no porque sea el novio de mi hija".

Benjamín Galindo Cruz y Sofía Almeyda.

Matías Almeyda responde al cuestionamiento de la alineación de su yerno Benjamín Galindo Cruz

Matías “El Pelado” Almeyda se ha visto obligado a responder las críticas que han salido por hacer debutar al novio de su hija Sofía (Benjamín Galindo Cruz), luego de que al minuto 15 de acción perdiera una pelota en la salida del conjunto tapatío y que tras el descuido Daniel Villalva consiguiera el 1-0 para sacar un importante triunfo de visitante.

El ex DT de River y Banfield concluyó su breve diálogo con la prensa explicando que "Galindo viene en proceso de adaptación, como todos los jóvenes".

Y subrayó: "A él le tocaba una responsabilidad y tuvo una jugada desafortunada, pero no jugó porque es mi yerno. Es más: ¿Saben qué feo es tener un yerno de jugador? Pero ojalá separar su vida personal de lo que es Chivas".