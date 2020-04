Liga MX: Matías Almeyda REVELA que estuvo cerca de Cruz Azul (VIDEO).

El paso por el balompié azteca del entrenador argentino Matías Almeyda fue con un grato sabor de boca, en donde logró conquistar un título de Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf o Concachampions; tras su salida del cuadro de las Chivas, el ‘Pelado’ como se le conoce, reveló que estuvo muy cerca de llegar al cuadro del Cruz Azul en la era de Ricardo Peláez como directivo de La Máquina.

Matías Almeyda REVELA que estuvo cerca de Cruz Azul.

Fue en una entrevista que Matías Almeyda dio para Marca Claro, en donde el ahora director técnico del San José Earthquakes, dio a conocer que luego de salir del cuadro de las Chivas, estuvo muy cercano a convertirse en el director técnico del equipo del Cruz Azul; pero al final ya no se pudo concretar el pase a la institución de La Noria.

"Hubo un acercamiento con personas de Cruz Azul, pero quedó todo ahí, porque yo ya estaba dirigiendo aquí", confesó Matías Almeyda.

"Hubo un acercamiento con personas de Cruz Azul, pero quedó todo ahí, porque yo ya estaba dirigiendo aquí"@peladoalmeyda en #MarcaClaroMVS

Almeyda pudo ser técnico de Cruz Azul al salir de Chivas

Además de la confesión de que pudo llegar a la institución del Cruz Azul, el ‘Pelado’ Matías Almeyda dijo la manera que se dio la llegada del zaguero Oswaldo Alanís al cuadro y la manera para convencer a Ricardo Peláez de cerrar el pase.

“Hablé una vez con Ricardo Peláez con respecto al tema de Oswaldo Alanís para que viniera acá al San José”, admitió el ahora entrenador de la MLS.

Almeyda pudo llegar al Cruz Azul.

Matías Almeyda recientemente declaró que en la Liga MX no dirigiría al América por tener un paso en Chivas y en Argentina no lo haría con el Boca Juniors, pero no cerró la puerta del Cruz Azul. Aunque con la llegada de Peláez al Rebaño Sagrado, de manera reciente el dueño de los Rojiblancos, Amaury Vergara, declaró que el ‘Pelado’ tiene las puertas abiertas.