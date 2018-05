Liga MX: Mateus Uribe al Real Madrid.

El rumor sobre el posible interés del Real Madrid por los servicios del colombiano del América, Mateus Uribe, es una noticia que se encuentra causado impacto en la Liga Mx, toda vez que cada vez es más fuerte la especulación de que el equipo español estaría buscando fichar al mediocampista cafetalero.

El futbolista colombiano Mateus Uribe de 27 años de edad ha tenido una temporada de gran nivel, siendo una pieza clave en el accionar del conjunto americanista, anotando tres goles en la serie de Cuartos de Final ante los Pumas. Sus grandes actuaciones con el América y con la selección de su país, han despertado el posible interés por parte del Real Madrid.

El gran nivel mostrado en la selección cafetalera y en el América han despertado que el Real Madrid siga de cerca los pasos de Mateus Uribe. Según la cadena deportiva ESPN, el conjunto de la capital española lo tiene en la agenda y le darían un seguimiento especial en el Mundial Rusia 2018 y en caso de cumplir las expectativas, el Real Madrid estaría en la búsqueda de fichar al volante colombiano.

Cabe recordar que su compatriota James Rodríguez fue fichado por el Real Madrid luego de la gran actuación con el combinado colombiano en Mundial Brasil 2014.

El colombiano Mateus Uribe de 27 años tiene contrato vigente con el América hasta el 2020 y se estima que el valor en el mercado es de unos cinco millones de euros. El seno del Real Madrid estará vigilando el andar del cafetalero en el Mundial Rusia 2018.

“Me parece que son tres o cuatro años (los que tiene de contrato), por esa parte no hay problema, no hay cláusula de recesión. Obviamente aquí en México no tiene salida, el equipo que lo quiera tiene que venir a negociar y solamente sale a Europa, además de poner el valor real de lo que cuesta un jugador como Mateus Uribe”, señaló.