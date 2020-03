Liga MX: Marchesín QUIERE VOLVER al América (Video).

¿Qué piensan los americanistas de las declaraciones de @amarchesin1 ?



“Así como me fui de Lanús llorando, de #América me pasó exactamente lo mismo”



“Ahí está @yosoy8a que es un ídolo nacional, pero ojalá que el día que le toque salir, a mi me toque volver”



�� | @marianoantico pic.twitter.com/7fzo1hYixj