Liga MX: Los árbitros de la Jornada 10 del Apertura 2018

La Comisión de Árbitros anunció las designaciones de los silbantes que tendrán responsabilidad en la actividad de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Viernes 21 de septiembre

Los encargados de inaugurar la actividad de esta fecha serán los silbantes Roberto García Orozco en el duelo Morelia contra Pumas y, Luis Enrique Santander dirigirá las acciones del Puebla vs América, partidos que se disputarán hoy viernes 21 de septiembre.

Sábado 22 de septiembre

Para este sábado, Francisco Chacón será quien dé el silbatazo inicial en el Toluca vs Necaxa; Óscar Macías será el juez en el compromiso entre Tijuana vs Pachuca; y el responsable de cerrar el sábado será Diego Montaño analizando todas las acciones del Cruz Azul vs Atlas.

Domingo 23 de septiembre

Para el domingo 23 de septiembre, será Marco Ortiz quien abra la jornada dominguera con las acciones del partido entre Chivas y Querétaro; Eduardo Galván será el responsable de la actividad entre Santos y Veracruz; y para finalizar con toda la Jornada 10 del futbol mexicano tenemos a Jorge Pérez Durán, quien destaca en esta fecha, por ser el responsable de todo lo que suceda en el Clásico Regio, Tigres vs Monterrey y el León vs Lobos BUAP tendrá como árbitro a Óscar Mejía.

