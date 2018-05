Liga MX: Lobos en busca de su 'benefactor' para quedarse en Primera División

A Lobos BUAP le quedan menos de dos semanas para pagar la sanción económica por perder la categoría, por lo que actualmente están realizando sondeos con patrocinadores y socios quien podría desembolsar los 120 millones pesos para continuar en el máximo circuito del futbol mexicano.

La directiva se encuentra en un proceso de análisis y de búsqueda con alguien que pueda cumplir con dicha cantidad para no regresar al Ascenso MX e incluso no cierran las puertas a que pudieran ser varios los involucrados.

El vicepresidente de Lobos, Francisco de Dios, comentó a Mediotiempo que están buscando alternativas pero aún no hay nada seguro, y pese a que no quiso dejar en claro cuáles son los tipos de patrocinadores que tienen en mente, recalcó que no tendrían nada qué ver con la Universidad Autónoma de Puebla.

“La Universidad no va a pagar nada, eso es seguro. La Universidad no tiene recursos para eso y no va a pagar nada. Estamos buscando algunas otras opciones de patrocinadores, de socios pero por ahora no tenemos nada”, expresó.

La directiva incluso estudia que pudiera ser más de un “benefactor” para mantenerlos en Primera División. “Puede ser uno o pueden ser varios pero hay que esperar”.

Lobos tiene la probabilidad de continuar dos años más en la Liga MX debido a que los equipos que jugarán por el ascenso, Alebrijes y Cafetaleros, no se encuentran certificados para militar en el máximo circuito y por tal razón, por medio de una suma económica, Lobos BUAP pueden resolverlo a su favor.

La marca de autos Volkswagen podría ayudar al club, aunque este nombre ha sido sólo uno de los que ha trascendido como posible solución.