Liga MX: Lobos BUAP ya tiene plazo para pagar los 120 millones de pesos

Lobos BUAP recibirá una gran oportunidad para no perder la categoría, ya que Alebrijes y Tapachula no cumplen con la certificación que les pueda avalar su pase en el Máximo Circuito del balompié mexicano.

De esta manera, los Lobos BUAP esperan 120 millones de milagros, convertidos a pesos para poder conservar su lugar. La Liga MX fue la encargada en fijar este monto y esta cláusula para que el equipo que descienda no pierda la categoría, en caso que el ganador del Ascenso no cumpla los lineamientos de la Liga MX.

Aunque los Lobos BUAp están descendidos por no lograr los puntos necesarios para permanecer en la Liga MX, el equipo todavía tiene una esperanza, que sería pagar los 120 millones de pesos y tendría hasta el 11 de mayo para efectuar el pago.

Tal como se lo planteo Fidel Kuri, Dueño del Veracruz, cuando se encontraban en problemas de descenso, esta ahora sería la solución que podrían emplear los Licántropos para mantenerse en el la Liga MX.

Este monto se fijó al inicio de la temporada, pero su los Lobos BUAP no pueden o no quieren realizar el pago, que sería para el ganar del Ascenso MX, perderían la categoría y la Liga MX se jugaría con sólo 17 equipos la próxima temporada.

De acuerdo con MedioTiempo, el vocal del Patronato de los Licántropos, los Lobos no tienen para pagar los 120 millones de pesos y sólo podrían pagar a través de otra persona o personas interesadas en financiar al equipo.

“Lobos como tal no los puede pagar ni los va a pagar, simplemente quizá si alguien se interese, puede ser, pero no que la Universidad ponga el dinero, no, eso sí te lo puedo asegurar” mencionó Hanan.