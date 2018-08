Liga MX: Leonardo Ulloa presentado como refuerzo del Pachuca.

El atacante ganador de la Premier League con el Leicester City, Leonardo Ulloa fue presentado con el equipo del Pachuca para el presente Apertura 2018 de la Liga MX.

Leonardo Ulloa de 32 años de edad fue presentado como nuevo refuerzo del conjunto del Pachuca, el atacante argentino viene a buscar que el equipo hidalguense mejor su racha goleadora; ya que los Tuzos llevan un gol en cuatro partidos disputados.

El atacante argentino habló ante los medios de comunicación en su presentación con el Pachuca

“Quiero intentar ponerme a tono lo antes posible. Intentar a acoplarme a la altura porque la he sentido y estar a disposición y estar lo antes posible. Entre todos deberíamos sacar esta situación. El tema de no hacer goles no recae solo en delanteros, sino igual en extremos, estilo de juego y debemos de trabajar e intentar convertir”, expuso.

Andrés Fassi de igual manera dejó entrever que podría llegar alguna incorporación más para el equipo del Pachuca.

“Si llega alguien sería un extremo, ya que tenemos en la delantera a Angelo Sagal, Leonardo Ulloa y Franco Jara. Si hay una posibilidad sería un extremo, porque es lo que nos ha manifestado el cuerpo técnico”.

El delantero ex Leicester, Leonardo Ulloa dijo que es un reto llegar a la Liga MX.

“Me parece una liga buena, competitiva y he tenido compañeros que han jugado aquí y he tomado esa decisión de venir, quiero disfrutar y acomodarme lo antes posible para ayudar al equipo”, dijo.