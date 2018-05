Liga MX: Las peticiones de Almeyda para quedarse en Chivas

Matías Almeyda ha estado en la boca de todos en los últimos días, ya que se ha dejado entrever que saldrá de las Chivas Rayadas del Guadalajara pues no han cumplido con lo que le había prometido al “Pelado”.

De acuerdo a Récord, consiguieron la lista con los requisitos que Almeyda puso de por medio, para quedarse en el banquillo de los Rojiblancos. Matías Almeyda manifestó en más de una ocasión que quería que Rodolfo Cota se quedara con las Chivas y no le cumplieron, posteriormente, pidió que Rodolfo Pizarro se quedara en el plantel, pero esto también se ve poco probable.

Francisco Javier de Anda, también ha dejado al aire la continuidad del argentino con el Rebaño Sagrado. De todas maneras, el “Pelado” habría pedido las contrataciones del defensa central, Néstor Araujo, quien recientemente fue baja de la Selección Mexicana de Futbol por una lesión, que le impedirá estar en el Mundial Rusia 2018.

A las peticiones se suman tres laterales: Jorge Torres Nilo, José Madueña y Jaime Gómez. A estos, se suma el nombre del sudamericano, Érick Gutiérrez, con quien buscaría reforzar el medio cambio del Rebaño.

Además, el “Pelado” estaría pensando en un plan B por si Pizarro también deja el equipo, de ser así, Almeyda estaría buscando a un Rojinegro para reforzar a los Rojiblacos: Bryan Garnica. Estas serían las peticiones que Matías Almeyda habría hecho y con esto, condicionaría su continuidad con las Chivas.

"De Madueña, hablamos con gente de Cruz Azul y nos dijeron que no salía. De Torres Nilo hablé directamente con Ricardo Ferretti y lo tiene contempladísimo y de Aquino, ahí el Tuca se empezó a enojar un poquito y me dijo que no toquemos más el tema.”, afirma Récord.