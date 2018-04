Liga MX: "La gente cree que nos estamos rascando la panza", Miguel Herrera

Cabe recordar que las Águilas del América no consiguieron su pase a la final de la Liga de Campeones de Concacaf, a pesar de eso el director técnico del conjunto azulcrema, Miguel Herrera, defiende ampliamente el trabajo que han realizado sus jugadores en el campo internacional y en el nacional, después estar a nada de clasificar a la Liguilla del Clausura 2018 de la Liga MX, una vez clasificados, estarán en busca de coronarse como campeón, ya que el proyecto que lleva el estratega americanista está respaldado y cuenta mucho lo que hagan ellos. Comprenden el sentir de la afición pero no tienen ninguna deuda hacia ella.

“Nos duele mucho al igual que la afición, pero la gente no puede pensar que nos rascamos la panza, también el rival está fuera de uno. Los muchachos no le quedan a deber nada a nadie, tuvimos oportunidades, no dimos esa alegría a nosotros y a la gente. Ellos están enojados, pero de repente pareciera que somos los culpables de algo, estamos peleando, éramos el único equipo que peleábamos dos torneos importantes, hoy ya todos pelean solo un torneo”, declaró en conferencia de prensa.