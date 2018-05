Liga MX: La Volpe le da crédito a Jorge Vergara por los títulos de Chivas

El entrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe califica como “bien” que Guadalajara haya obtenido cinco títulos en la etapa de Matías Almeyda como director técnico, pero el trabajo de su compatriota no ha sido “excelente”, ya que no ha generado futbolistas de cantera en el club y dos de los títulos que levantaron fueron conseguidos por medio de la serie de penales.

El ´Bigotón´, en entrevista exclusiva con ESPN, aseguró que su paisano está obligado a continuar cambiando la estructura del conjunto rojiblanco para crear más futbolistas.

“Hubo un momento en que tuvo a Pizarro, Pineda y Gallito, tres volantes de selección. Luego Brizuela, otro de selección además de Pulido, entonces son cinco jugadores. Una cosa son resultados y otra cantidad de jugadores sacados. Yo le doy mérito a Vergara (dueño del equipo). Si vos me dices’ ‘Almeyda generó jugadores’, yo te digo, ‘Almeyda no generó nada’”.

Hizo memoria para declarar que jugadores como Pereyra, Alanís, Salcedo, Gallito, Pizarro, Brizuela, y Pulido, son comprados, entonces, ¿es únicamente el entrenador?

“El 30 por ciento es el técnico, nadie me habla de la Copa y yo la dejo allá... a mí no me hables de la copa, a mí háblame de la Liga. Ganó un campeonato y luego dos o tres no clasificó”.

Se le cuestionó a La Volpe sobre el triunfo de la Concachampions, momento en el que no se quedó callado y respondió enseguida.

“¿Ganaron los partidos o fue en penales? Yo digo que es un factor suerte, ustedes de repente hablan... dicen de Toronto y lo ponen como difíciles, no los entiendo, no los entiendo, no vas a comparar a la MLS con la Liga Mx, lo que le pasó a Tigres y América son cosas que pasan”, concluyó.

