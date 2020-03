Liga MX: La Rebel manda MENSAJE al América y gasta FORTUNA en mosaico.

Este viernes se disputa Pumas vs América, también llamado ‘Clásico Capitalino’ en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la Jornada 9 del Clausura 2020 de la Liga MX; para dicho encuentro la ‘Rebel’ le ha mandado un contundente mensaje a las barras del conjunto de Coapa y además para dicho compromiso han gastado una fortuna para preparar un mosaico para antes del arranque del compromiso pactado a iniciar a las 20:00 horas del centro del país.

Y es que durante la estancia en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el líder de la barra de ‘La Rebel’ (‘John’), que estarán respondiendo a cualquier acto de violencia que se suscite en el duelo.

“No hay ningún pacto. Hemos sido una banda que respeta, pero no nos dejamos. Si nos buscan nos defendemos, y hace mucho que ya no tenemos problemas. Se nos dieron las recomendaciones sobre la actividad que haremos y el permiso porque vamos a hacer un mosaico en todo el pebetero, con un puma gigante color oro. No está permitido por la federación, pero el buen comportamiento de la banda ha hecho que a pesar de eso lo hagamos”, puntualizó en dicha reunión.

La Rebel le tiene preparada sorpresa a la afición del América

De igual manera en dicha reunión el líder de ‘La Rebel’ de los Pumas puntualizó en relación al gasto que hicieron los integrantes de dicha barra para el mosaico que le han preparado al conjunto del América para el duelo de esta noche.

"Nos tardamos un par de meses en organizar el mosaico, pero todo es más fácil gracias a que los muchachos ya saben qué hacer y siempre están aportando. Nos gastamos como 18 mil pesos en el papel y otros dos mil en gastos, porque hay dos topógrafos que nos ayudan y tuvimos que comprar rafia para hacer los cortes", dijo el John sobre el recibimiento al América.

En el operativo de seguridad que se llevará a cabo para el Pumas vs América de la Jornada 9 del Clausura 2020 se contará con un total de 2,247 elementos en el Estadio Olímpico Universitario y sus alrededores y además de 135 patrullas y un helicóptero que estará vigilando desde las alturas.