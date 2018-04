Liga MX: “La Directiva tendrá que dar respuestas” Alan Pulido

Un día me dijo mi papá, lo difícil no es llegar, si no mantenerse, gracias a DIOS ahora se cumplen 8 años de mi debut en primera división, me siento muy feliz por todo lo que voy logrando y que he cumplido cada uno de mis sueños alado de grandes jugadores, gracias por TODO ⚽️ pic.twitter.com/RScNDzokKs

— PULIDO 9️⃣ #AP9 (@puliidooo) 28 de febrero de 2018