Liga MX: Keisuke Honda se despide de Pachuca y de México.

Esta tarde, el japonés Keisuke Honda del Club de Futbol Pachuca publicó a través de su cuenta de twitter una despedida para los aficionados de los Tuzos y también para México, dejando entre ver que partirá pronto del país.

“Mi querida gente Mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado esta decisión hace un año atrás, cuando firme con el club…Yo quiero intentar cosas nuevas para mejorar el mundo. Realmente aprecio todo el cariño que me han demostrado y quiero mucho a mis compañeros, a Diego, Marco, Andres, Jesus y toda la gente de Pachuca y México. Los siento como si fuesen mi familia. Gracias”. Escribió.

El volante japonés arribó a México un 15 de julio del 2017 para reportar con el equipo de cara a la última semana de la pretemporada procedente de Milán donde pasó los últimos tres años de su carrera.

Hasta el momento, Honda acumula mil 360 minutos en 16 juegos disputados en done quince fue titular y en su cuenta personal lleva siete goles en lo que va del actual Torneo Clausura 2018.

El futbolista de 31 años es el líder de asistencias del Clausura 2018. Sin embargo, tener una persona exclusiva como jefe de prensa y un preparador físico personal dentro de las mismas instalaciones ha provocado molestias entre los integrantes del cuerpo técnico.

Keisuke ha tenido su mayor actividad futbolística en los últimos dos años y han llegado ofertas de La Liga de España y la MLS. A pesar de que el futbolista podría irse gratis en el verano, los Tuzos tendrán otro acercamiento luego de la Copa Mundial Rusia 2018 -tercero para Honda- y conocer la postura del nipón.