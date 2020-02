Liga MX: Jürgen Damm rompe en llanto al no renovar con Tigres (VIDEO)

Tras la pérdida de la titularidad y el no ser considerado en el esquema de Ricardo el "Tuca" Ferretti, obligaron a Jürgen Damm a tomar la decisión de abandonar al conjunto de los Tigres de la UANL una vez que concluya el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Jürgen Damm no se siente respaldado por los Tigres

Fue a través de una conferencia de prensa previa al partido de vuelta entre Tigres y Alianza FC de los Octavos de Final la Concachampions, donde Jürgen Damm dio a conocer que tras haberlo consultado con su familia llegó a la conclusión que lo mejor es seguir por otro camino.

Jürgen Damm asegura que no era su intención salir de Tigres

"Mi tema no es económico, nunca pedí más dinero"

“Lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar lo mejor de mi, siempre traté de ser un profesional y lo que uno busca es tener más continuidad“, explicó. Sin embargo, Damm también reconoció que tuvo diversas oportunidades que no supo aprovechar, pero dejó en claro que no fue un tema económico lo que lo llevó a no renovar su contrato con los Tigres.

Jürgen dejó en claro que su salida no es por el tema económico

"No voy a contestar a dónde, no voy a hablar más, le hice saber a la directiva que no renovaría, mi tema no es económico, nunca pedí más dinero“, sentenció. En las últimas semanas, Damm ha sido vinculado con la MLS pero no ha habido alguna oferta concreta.

Jürgen Damm llegó a Tigres en junio del 2015, luego de un paso brillante por Pachuca que lo puso en la mira de muchos equipos e incluso, de algunos del Viejo Continente. Desde entonces ganó cuatro títulos de Liga MX y tres de Campeón de Campeones, el problema es que en casi cinco años, apenas pudo disputar 172 partidos, en los que anotó 13 goles y dio 23 asistencias.

Jürgen fue campeón con el Tigres

