Liga MX: Jurgen Damm desilusionado con la directiva de Tigres

Después de estar enfrentando el trago amargo de quedarse sin asistir con la Selección Mexicana al Mundial Rusia 2018, a Jürgen Damm se le presentó otra desilusión, pero ésta generada por la directiva de Tigres.

Cabe mencionar que Damm no tuvo ni un día de vacaciones, pero lo más alarmante es que a esto se le incluye que en la concentración del Tri, Héctor Moreno y Andrés Guardado lo pusieron al margen de que el Betis, la Roma y el PSV, lo quisieron comprar y Tigres le puso un precio de 15 millones de dólares.

“Me siento desilusionado, un poco triste por cómo se manejó la directiva en ese sentido, siempre he sido muy honesto, muy educado con ellos, traté de comunicarme con ellos (para ver si tendría vacaciones) y nunca me contestaron”.

“En todo momento cuando ha estado de mi parte hacer algo. Cuando se me estaba terminando el contrato y me pude haber ido gratis, no quise hacer eso por respeto y cariño al club, por eso firmé. Héctor Moreno y Guardado que estuvieron en la Roma, Betis, PSV, me dijeron que directores deportivos preguntaban por mí y les decían 15 millones, me pude haber ido gratis y no quise hacer eso”, comentó Damm a Mediotiempo.

De igual forma se le cuestionó si pensaba que exageraban al ponerlo en 15 millones.

“A mí me dijo Andrés Guardado que el Betis me quiso comprar, Tigres le dijo 15 millones y compraron un jugador que estuvo en el Barcelona, Cristian Tello, en 5 millones, el mercado acá está muy inflado”.

El jugador auriazul se vio obligado a arribar el domingo a terreno regio para reportarse con el conjunto felino este lunes 4 de junio, debido a que el nuevo presidente del club auriazul, Miguel Ángel Garza, ni siquiera le respondió sus llamadas y mensajes.

“Le mandé mensaje al profe, me dijo que no hubo respuesta, que me tenía que presentar. Miguel ni me contestó, el profe Tuca fue el que me dijo que no simplemente”, puntualizó.