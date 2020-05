Liga MX: Jürgen Damm cepilla a las Chivas por la MLS

Jürgen Damm, mediocampista mexicano de los Tigres de la UANL, tiene contemplado abandonar el conjunto felino durante el próximo mercado de fichajes, sin embargo, rechazó tajantemente fichar con las Chivas Rayadas del Guadalajara, y en su lugar eligió al futbol de la MLS como su posible nuevo destino.

Jürgen Damm con la Selección Mexicana

Damm rechazó a las Chivas por ir a la MLS

Al ser cuestionado sobre si elegiría ir a Chivas o a la MLS, durante una entrevista realizada por la cadena ESPN, Jürgen Damm aseguró que no está en sus planes fichar con el conjunto rojiblanco, y que prefiere emigrar a la liga norteamericana.

“Estoy enfocado en Tigres ahora y después de eso tomé la decisión de ir fuera del país. Chivas es un equipo importante pero no está en mis planes”.

Jürgen Damm prefiere ir a la MlS

Antes del parón de la Liga MX, el atacante mexicano se encontraba en negociaciones con el equipo del Atlanta United, no obstante, su salida no se podría dar podría al no tener un acuerdo preestablecido, por lo que no podría fichar en la MLS.

Damm rechazó a las Chivas

Hace algún tiempo, Damm también fue pretendido por las Chivas cuando era futbolista de los Tuzos del Pachuca, pero el joven futbolista originario de Veracruz prefirió firmar con la escuadra regiomontana, donde ya ha sido multicampeón del futbol mexicano.