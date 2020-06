Liga MX: Jugador de las Chivas vuelve a violar la cuarentena

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Sector Salud del Gobierno Federal y por las Chivas Rayadas de Guadalajara, el mediocampista de 25 años, Javier Eduardo ‘Chofis’ López, se ha visto envuelto en un hecho polémico luego de haber estado en una reunión en la que no existió la ‘sana distancia’, por lo cual habría vuelto a romper por segunda ocasión los protocolos de la cuarentena a los que está expuesto el equipo Rojiblanco.

Eduardo la "Chofis" López

La "Chofis" se fue de fiesta en plena cuarentena

A través de su cuenta de Instagram, la ‘Chofis’ volvió a demostrar que no ve en el Coronavirus (COVID-19) una real amenaza y compartió historias con imágenes del festejo de uno de sus mejores amigos, donde realizaron una reunión para celebrar los cumpleaños pero durante los festejos no se respetaron los protocolos recomendados ante la contingencia sanitaria generada por el brote del virus.

Eduardo López y su amigo festejando

Ante la terrible situación que se vive en México y prácticamente todo el mundo, las Chivas le han solicitado a sus jugadores que no salgan de sus hogares si no es absolutamente necesario, pero todo indica que el mediocampista no está dispuesto a esperar para poder retomar de forma normal su vida social como la tenía antes de esta situación mundial.

Dentro de las fotografías, se puede observar a la “Chofis” López teniendo contacto físico con algunos de los presentes, pero esta no ha sido la primera vez; debido a que algunas semanas fue su novia quien publicó un video que exhibía su presencia en una fiesta con varias personas sin las medidas pertinentes.

Eduardo López entrenando

Por el momento, el conjunto tapatío ya ha retomado entrenamientos, pero trabaja en bloques reducidos para poder evitar así la aglomeración y tener a sus futbolistas con la distancia adecuada, pero trabaja en bloques reducidos para no tener en riesgo a jugadores y cuerpo técnico.