Liga MX: Jugador de Mazatlán FC quiere llegar a la Selección Mexicana.

Una de las piezas claves para el la nueva escuadra de la Liga MX, el Mazatlán FC, de forma reciente reveló que uno de sus objetivos que tiene es mantener su nivel en el equipo sinaloense y así poder llegar en un futuro cerca a formar parte de la Selección Mexicana que dirige hoy en día el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

Y es que el mediocampista Aldo Rocha fue uno de los objetos del deseo de América y Chivas de cara al Torneo de Apertura 2020 de la Liga MX, pero el cuadro del Mazatlán FC logró convencerlo para mantenerse en la institución.

Aldo Rocha reveló que su deseo es poder mantener con el Mazatlán FC para que pueda ser considerado por el estratega sudamericano Gerardo Martino para formar parte de la Selección Mexicana, uno de los deseos de jugador de cara al torneo de debut en Liga MX del conjunto de Sinaloa.

“La verdad fue algo que me sorprendió, fue muy grato para mí porque estar en el radar de la Selección (Mexicana) es muy importante”.

El futbolista Aldo Rocha de 27 años de edad mencionó lo citado cuando supo que en una entrevista el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, lo contempla para ser convocado; luego de las grandes actuaciones que ha tenido el volante con el conjunto de Monarcas y que ahora en el Mazatlán FC buscará continuar con ese gran nivel mostrado.

“Yo creo que últimamente he crecido mucho futbolísticamente, ahora hasta he hecho goles, lo que me da alegría y mucho gusto”.