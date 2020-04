Liga MX: Jugador de Chivas revela que Real Madrid quería ficharlo (VIDEO)

Antonio Briseño, defensa mexicano de las Chivas Rayadas del Guadalajara, reveló durante una entrevista en línea que el conjunto del Real Madrid de LaLiga española, así como diferentes equipos importantes de Europa, mostraron su interés por contratar sus servicios, pero desafortunadamente algunas situaciones adversas impidieron que el fichaje se realizara y permaneció en la Liga MX.

Antonio Briseño

Briseño revelo que el Madrid quería ficharlo

“Después de ser campeón del mundo (con el Tri Sub 17) tuve la oportunidad de irme al Real Madrid Castilla, tuve la oportunidad de firmar al grupo del Manchester City, con el Mallorca o a un equipo ruso”, dio a conocer el zaguero mexicano a través de una entrevista realizada por el canal Chivas TV.

Antonio Briseño fue campeón del mundo sub 17

Ante esa mala experiencia, el futbolista de las Chivas comentó que el miedo fue uno de los principales problemas para concretar su llegada al Real Madrid o a otro club europeo, factor que aseguró fue creado por él mismo y el cual no permitió que el nombre de Antonio Briseño, figurara en alguna de las ligas más importantes del futbol a nivel mundial.

Briseño tuvo miedo de emigrar a Europa

“A los 17 años quedaba libre, era solo pagar el derecho de formación, y creo que me dio un poco de miedo, me decían ‘mejor quédate, consolídate en México’, pero no imaginé que se iba a llenar de extranjeros, que se iba a acabar la regla del 20/11", detalló el “Pollo” Briseño ante su afición.