Liga MX: José de Jesús Corona renueva con Cruz Azul.

El portero José de Jesús Corona de 37 años de edad ha sido renovado por parte del conjunto de “La Máquina”. Con su nueva renovación el guardameta estará vinculado hasta el 2020 con el equipo del Cruz Azul de la Liga MX.

"Estoy muy contento de que se me dé esa renovación, de los términos, también de que Pedro Caixinha quiere que sea parte de su proyecto. Eso me llena de alegría, de agradecimiento también hacia la institución y hacia el cuerpo técnico, en especial con Pedro", señaló en entrevista con el portal de deportes Mediotiempo.

José de Jesús Corona ha manifestado que el entrenador Pedro Caixinha le ha externado su satisfacción por el nivel que mostrado en la portería del Cruz Azul y que tiene en su equipo a un portero que es pilar de su equipo.

“Simplemente él ha estado contento con mi trabajo, ya me conoce del tiempo que estuvo en Santos, ahora se da la casualidad de que este en Cruz Azul y le ha gustado mi trabajo, mi forma de manejarme. Él me lo ha dicho, me ha externado que quiere que siga formando parte de su proyecto, que sea uno de los pilares y agradecido por esa confianza".

El portero originario de Guadalajara, José de Jesús Corona, llegó al Cruz Azul en el año 2009 e hizo su debut en la Liga MX con el equipo del Atlas, Corona se hizo de la titularidad de manera inmediata y de igual manera se convirtió en un referente del equipo y es de los jugadores más queridos por la afición cementera.

Con la playera del Cruz Azul, Jesús Corona ha conseguido una Copa Mx en el año 2013 y una Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2014; negándosele el ansiado título de Liga MX.