Liga MX: Jorge Vergara ex dueño de Chivas me tendió una trampa; La Volpe

Luego que este miércoles se diera a conocer que Ricardo La Volpe sería detenido luego que un tribunal colegiado penal federal con sede en Zapopan, Jalisco, resolviera a favor el amparo promovido por Belén Coronado, el estratega argentino señaló al ex dueño de las Chivas Jorge Vergara de tenderle una trampa en el 2014 por sus resultados mientras era el timonel del equipo tapatío.

En entrevista para WRadio, La Volpe comentó que para él Jorge Vergara le puso una trampa, porque consideró que todo fue armado ya que según tardaron 12 días para aplicar la situación o levantar el acta que lo señala en el caso de la podóloga.

Ricardo La Volpe mencionó que al no conseguir la clasificación en aquel Clausura 2014, el entonces propietario de las Chivas del Guadalajara quería echarlo de la dirección técnica del club, por lo que aseguró que si hubiera avanzado a la Liguilla no hubiera sucedido nada, ni se hubiera orquestado la denuncia de Belén Coronado.

Te puede interesar: Ricardo La Volpe con pie en la Cárcel, podría ser detenido en próximas horas

Aclaró que él nunca se llevó con Vergara y eso estaba claro, porque tuvieron muchas peleas cuando estuvo en la Selección Mexicana porque le llamaba a cinco jugadores o seis que pertenecían a las Chivas.

“Pasó eso, me hacen dejar jugar con Pumas, pero no le gano y no calificó. Si califico no pasa nada, al no calificar dijo ‘a éste lo echó’ y vino esta situación”, declaró.