Liga MX: JJ Macías se burla del “IMPRESIONANTI” de Zague (VIDEO)

No cabe duda que José Juan Macías, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, es actualmente es el mejor atacante mexicano de la Liga MX, ya que se mantiene como el máximo goleador y el que tiene mejor productividad en el detenido Clausura 2020, sin embargo, no solamente destaca a nivel local, ya que a nivel internacional también es uno de los mejores delanteros en la categoría sub 20 en todo el mundo.

José Juan Macías

JJ Macías reventó a Zague y su "Impresionanti"

La estrella del conjunto rojiblanco, J.J. Macías, aprovechó el encierro de esta cuarentena para sostener una plática con el Podcast “Somos Futbol”, página de Instagram que se dedica a realizar diversas entrevistas con futbolistas, en donde el delantero del Guadalajara fue cuestionado sobre las características que tendría su jugador ideal, en donde no pudieron evitar bromear con la polémica de Luis Roberto Alves Zague.

Luis Roberto Alves Zague y Christian Martinoli

Uno de los conductores del programa preguntó a José Juan Macías, sobre cómo sería desde su percepción el jugador ideal, a lo que el atacante de las Chivas contestó haciendo referencia a grandes jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sin embargo, en esta lista también incluyó al famoso y polémico “Impresionanti” del legendario Zague.

Zague y su "Impresionanti"

Te puede interesar Liga MX: JJ Macías dentro del Top 10 de goleadores mundiales sub 20

"La zurda y definición de Lionel Messi, la actitud, temperamento y altura de Cristiano Ronaldo, la potencia de Ronaldo 'Fenómeno', el drible de Neymar y la acrobacia de Zlatan Ibrahimovic". Dijo Macías.Ante esto, uno de los conductores bromeó con si eligiría el miembro de Zague a lo que Macías contestó entre risas con un "Impresionanti".