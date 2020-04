Liga MX: JJ Macías dentro del Top 10 de goleadores mundiales sub 20

No cabe duda que el delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, José Juan Macías, actualmente es el mejor atacante mexicano de la Liga MX, ya que es el máximo goleador y el que tiene mejor productividad en el detenido Clausura 2020, sin embargo, no solamente destaca a nivel local, sino que también a nivel internacional es uno de los mejores delanteros en la categoría sub 20.

José Juan Macías

JJ Macías es de los 10 mejores delanteros

El joven ariete de las Chivas integra esta lista de goleadores sub 20 junto a Erling Haaland del Borussia Dortmund (40 goles), Jonathan David del Gent de Bélgica (24 goles) y Myron Boadu del AZ Alkmaar (22 goles) , quienes ocupan los primeros tres puestos dentro de este ranking en el que JJ Macías logró colarse gracias a su gran calidad dentro de la Liga MX.

Chivas tiene de vuelta a JJ Macías

En las siguientes posiciones se encuentran Andi Zeqiri del Lausana de Suiza (20 goles), Joshua Zirkzee del Bayern Munich (19 goles) y finalmente Jadon Sancho del Borussia Dortmund (17 goles), la misma cantidad de anotaciones que José Juan Macías quien ocupa el séptimo escaño de este Top 10 mundial.

JJ Macías tiene el objetivo de ir a Europa

Cabe recordar, que uno de los equipos que más se habla podría partir Macías al fútbol de Europa es con la Real Sociedad, equipo que incluso desde este torneo buscaba ya hacerse con los servicios del mexicano, sin embargo esto no fue posible debido al reglamento de la FIFA que impide que un futbolista pueda jugar con 3 equipos distintos en menos de un año.