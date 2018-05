Liga MX: Iván Marcone llega a México para reunirse con Cruz Azul

Iván Marcone llegó a la Ciudad de México para reunirse con la gente de Cruz Azul. Como se ha especulado, el jugador se presentará con la Máquina Cementera para realizar los exámenes médicos y posteriormente, integrarse al equipo de cara al Apertura 2018.

El argentino, se mostró entusiasmado por llegar a un equipo mexicano, sin embargo aclaró que el tema del contrato todavía no está cerrado. Iván Marcone resaltó que primero se realizarán los exámenes médicos y después analizarán los detalles que hagan falta.

“Primero haremos los exámenes y después se avanzará en todos los detalles. El tema contractual aún no está definido “, indicó Marcone.

Aunque todavía no es oficial su llegada al Cruz Azul, Iván Marcone sabe lo que representaría jugar con la Máquina, pues asegura que es un club grande y que se hayan fijado en él para reforzar al equipo, lo tiene emocionado.

"Se de Cruz Azul por conocimiento propio, por la historia del futbol en general y la verdad que un club grande se fije en mí es muy importante y me siento muy ilusionado“, indicó Iván.

Uno de los principales problemas de la Máquina es la sequía de títulos, pero a pesar de esto, la afición no ha abandonado a los Cementeros. Sin embargo, Iván Marcone señaló que ha ganado varios títulos en su carrera por lo que espera que con Cruz Azul pase igual y logren cosas importantes.

"He tenido oportunidad de ganar títulos en donde he estado y he tenido la oportunidad de formar parte de logros importantes, ojalá que acá en Cruz Azul podamos ser parte de algo importante" sentenció Marcone.