Liga MX: Irving Zurita: Más fuerte que nunca

LigaMX: Irving Zurita Más fuerte que nunca.

Fue un 14 de diciembre del año pasado cuando la directiva de los Lobos BUAP anunció, durante el Régimen de Transferencias de la Liga de Ascenso, la contratación del cancunense Irving Zurita como su cuarto refuerzo.

El defensa llegó procedente del Club Atlante de la Liga de Ascenso, donde forjó gran parte de su carrera como futbolista para pertenecer a Lobos BUAP de cara al torneo Clausura 2018 y de esta manera debutar en el máximo circuito del futbol mexicano, lo que significó un paso importante en su carrera.

Irving Zurita en el Atlante.

Aunque Zurita nació un 27 de septiembre de 1991 en la Ciudad de México, vivió desde que tenía seis meses de edad en Cancún, Quintana Roo lugar donde realizó su formación como futbolista “En Cancún viví la mayor parte de mi vida nací en el D.F pero desde muy pequeño me fui a vivir a Cancún por eso me considero cancunense y cuando cumplí 15 años salí a probar suerte a otro equipo pero siempre terminaba regresando a Cancún hasta que en Atlante encontré estabilidad”.

Con el uniforme azulgrana, Irving se mantenía como uno de los principales referentes en el terreno de juego, en este sentido de 11 partidos en los que jugó en el último semestre con los ‘Potros’ diez fue titular además de ganarse el cariño y respeto de la afición quintanarroense.

Liga MX: Zurita en su presentación con los Lobos.

Más fuerte que núnca: Irving Zurita

Al llegar al cuadro licántropo, Irving Zurita mantuvo trabajos de entrenamiento con el objetivo de estar preparado para debutar en primera división, bajo el mando del ahora ex Director Técnico Rafael Puente Jr.

Sin embargo fue hasta la penúltima jornada del actual torneo Clausura 2018 cuando el cancunense debutó en el máximo circuito y lo hizo como titular y sumar sus primeros 68 minutos pero esta vez bajo la dirección del estratega Daniel Alcántar García.

Zurita jugando con Lobos en su penúltimo partido en la Liga MX.

“Hasta ahorita fue uno de los partidos más importantes de mi vida, para mí fue una prueba difícil porque estuvo a prueba la permanencia”.

A menos de un año de que Lobos BUAP lograra llegar a primera división, ahora se despiden de la Liga Mx al perder por marcador de 4-0 ante Monterrey. En este sentido, En este sentido, las metas del el ex referente azulgrana no se detendrán por lo que comentó en exclusiva para Diario La Verdad sobre sus planes a futuro “Tengo que regresar a Atlante ya que mi carta pertenece ahí y tengo que regresar a reportarme, mi plan es seguir en primera división pero eso no lo decido yo ya Atlante decidirá qué pasará con mi futuro”.