Liga MX: Horario y dónde ver en vivo Veracruz vs Tigres de la Jornada 14 del Apertura 2019

La noche de este viernes los Tiburones rojos de Veracruz reciben en el estadio Luis Pirata Fuente al conjunto de Tigres, en partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo de Apertura 2019 de la Liga BBVA, en donde los jarochos buscarán obtener su primera victoria tras poco más de un año de no conseguirlo.

Por su parte, la escuadra Felina intentará llevarse los tres puntos del Puerto para seguir escalando posiciones dentro de la Tabla General, en donde se ubican dentro de la zona de clasificación al encontrarse en el lugar número seis con un total de 20 puntos luego de 12 partidos disputados.

Durante la pausa obligada de la Liga Mx por la pasada Fecha FIFA, el Veracruz viene de conseguir un empate 1-1 en el Estadio Nou Camp frente al equipo del León y se coloca en el fondo de la Genral con tan sólo 4 unidades, además de sumar 39 partidos sin ganar. Mientras que la escuadra regiomontana goleó 4-0 en el Estadio Universitario al sublíder general Santos Laguna en partido disputado dentro de la Jornada 13.

Veracruz amenazó con no presentarse

Cabe recordar que hace unos días, los jugadores del Veracruz amenazaron con no presentarse al partido en contra de Tigres, debido a que la directiva del plantel tiene adeudos con todos los futbolistas que no han cobrado ni un solo peso desde hace varios meses, sin embargo, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, advirtió que de no presentarse el equipo descenderá automáticamente y se iniciará el proceso de desafiliación.

Horario y dónde ver EN VIVO Veracruz vs Tigres Jornada 14 Liga Mx

Fecha: viernes 18 de octubre del 2019

Hora: 21:00 Horas

Transmisión: TV Azteca

Estadio: Luis Pirata Fuente

