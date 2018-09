Liga MX: Horario y dónde ver en vivo Atlas vs Toluca de la Jornada 11 del Apertura 2018

El segundo compromiso de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX lo llevarán a cabo los Rojinegros del Atlas y los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Jalisco.

Los jugadores dirigidos por Guillermo Hoyos ya no tienen posibilidades de Liguilla por lo que ya no tienen más que perder en el torneo. Hasta ahora sólo han logrado sumar dos unidades en diez jornadas disputadas. Al no contar con la presión de la lucha por un lugar para la 'Fiesta Grande', podrá ser ventaja para lograr su primera victoria en el certamen.

Lucha por el liderato general

Por otro lado, los comandados por Hernán Cristante se sitúan en la tercera posición de la clasificación general con 19 unidades, por lo que estarán en busca del triunfo para ser aspirantes al liderato general, debido a que el puntero es Cruz Azul con 23 puntos.

El compromiso podrás seguirlo en punto de las 21:00 horas y será transmitido por la señal de TV Azteca.