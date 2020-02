Liga MX: Hiram Mier revienta al “Chicote” Calderón por irse de fiesta (VIDEO)

El defensa central de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Hiram Mier, reconoció que su compañero Cristian Calderón está consciente de la falta en la que incurrió el pasado fin de semana, al acudir a la Feria de Ameca y subir al escenario a cantar con una banda, luego de la penosa derrota que sufrieron en el Estadio Akron ante Cruz Azul, asi como su mal arranque en la Liga MX.

"Él está consciente que no era el momento"

“Se gane o se pierda, la verdad yo casi no salgo y hay tiempo para todo: somos seres humanos y tenemos derecho, pero no porque estés bien o mal puedes hacer cualquier cosa. Hoy cualquiera tiene un celular y te graba, hay que ser inteligente para darse cuenta a dónde vas y con quien estás y es un tema individual. Él está consciente de que lo que hizo no era momento,

En otro tema, el zaguero mexicano también habló sobre las críticas que recibiò Uriel Antuna, quien aseguró se mantiene concentrado en dejar atrás el mal día que vivió el sábado ante su gente, y por lo cual fue blanco de duras crítícas.

“Lo veo bien, no está diferente como ha estado, ha trabajado al parejo y ayer hicimos trabajo y se ve con confianza. Sé que es gran jugador y sabe del peso que tiene la playera, donde si fallas sale en todos lados y es importante para el equipo. Uriel está bien, hemos hablado con él, no será él último que falle y me pudo tocar a mi o a cualquiera”.

