Liga MX: Herrera reconoce que el primero no era penal

Miguel “Herrara” Director Técnico del América, afirmó que después de ver y analizar la jugada en la que se marca el primer penal a favor del América, te das cuenta que no era penal. Luis Enrique Santander fue el árbitro central en el duelo de los Cuartos de Final de Ida entre el América y los Pumas de la UNAM.

Con controversial arbitraje, Santander, marcó un penal a favor de las Águilas, mismo que los jugadores de Pumas alegan que no existió ya que el balón primero le bota a Quintana en la pierna y posteriormente el esférico se estampa en el brazo del jugador.

Situación que llevó a Miguel Herrera a declarar que no era penal, pues no es una jugada donde uno pueda marcarla como penal.

“No es cuestionable, no es penal, es la realidad. Después de ver la jugada, no es penal. Cuando veo la acción, desde la banca, como la vi dije sí es penal y luego vi que lo marcó. Después te vas a la repetición... no es un jugada que se pueda marcar penal”, declaró Herrera.