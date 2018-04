Liga MX: Gullit Peña se va de Cruz Azul por problemas de alcoholismo.

Carlos “Gullit” Peña de 28 años de edad, se encuentra cercar de terminar su etapa en el Cruz Azul; toda vez que el equipo cementero decidiera no continuar con el préstamo de un año y terminarlo al final del presente torneo por la reincidencia del futbolista mexicano.

Fue en un programa de la cadena deportiva ESPN que se dio a conocer la situación del futbolista Carlos “Gullit” Peña, de que había reincidido en sus problemas de alcoholismo y que por tal motivo el Cruz Azul no continuará con el préstamo de un año por parte del Rangers de Escocia.

Se dio a conocer que la situación incómoda que vivieron los cementeros con el ‘Gullit’ en su hotel de concentración habría sido el motivo de la rescisión de contrato. El Cruz Azul podría ayudar a el “Gullit” a pagarle un programa de rehabilitación para que pueda salir del problema en el que se encuentra el futbolista de 28 años de edad.

Peña fue señalado por unas imágenes donde aparecía comprando cerveza en plena temporada regular, faltando a los códigos de la institución.

Sumado a ello, se le habría visto orinando en la fuente que está a las afueras del hotel de concentración, y que esto fue algo que molestó a la gerencia del hotel, situación que provocó un ligero zafarrancho y una investigación pedida por el entrenador Pedro Caixinha.

Tras la investigación, y al darse cuenta que Peña ya era reincidente en un tema de alcoholismo, Caixinha habría tomado la decisión de no mantener al Gullit en la plantilla cementera. Sin embargo, la Máquina no dejaría solo al futbolista ya que le ofrecerían la oportunidad de apoyarlo con su problema, siempre y cuando el jugador quiera aceptar el apoyo del club, pese a que ya no estaría en las canchas con la institución cruzazulina.