Liga MX: Goles y resumen de la Jornada 5 del Clausura 2020 (VIDEO).

Este fin de semana se terminó de jugar la Jornada 5 del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, en donde el conjunto del León sigue como líder del certamen y el cuadro de Bravos está dando una grata sorpresa al ubicarse como tercero de general, mientras que los Pumas marchan como el único equipo en el futbol mexicano como invictos. En esta fecha se anotaron 31 goles, hubo solamente un par de empates, dos triunfos de visitantes y cinco victorias de locales.

La presente fecha en la Liga MX inició con un duelo el día jueves (Atlas vs Monarcas), el viernes hubo un par de encuentros (Puebla vs Santos y Xolos vs Toluca), el sábado tres compromisos (Cruz Azul vs Pachuca, Tigres vs Chivas y León vs Monterrey) y para concluir los juegos el domingo tres más (Pumas vs San Luis, Querétaro vs América y Bravos vs Necaxa).

➡️ Diego Valdés (Santos)

➡️ Luis Montes (León)

➡️ William Tesillo (León)

➡️ Juan Dinenno (Pumas)

➡️ Paul Aguilar (América)

➡️ Jeison Lucumí (Querétaro)

Monterrey sigue sin ganar en 5 jornadas en el Clausura 2020

De forma sorprendente el conjunto de los Rayados de Monterrey (vigente Campeón) se encuentran en el último puesto de la tabla general con solamente dos unidades, siendo la única plantilla en el Clausura 2020 que no sabe lo que es ganar el certamen.

De los cuatro equipos denominados grandes en nuestro país (Pumas, América, Cruz Azul y Chivas), el único que está fuera de la zona de clasificación son los de la Perla Tapatía.

Se ha disputado casi un tercio del certamen regular, en donde las mejores defensivas por ahora son América y Tigres con solamente cuatro dianas permitidas; mientras que las mejores ofensivas son la de León y Pumas con 13 y 12 goles respectivamente. El ecuatoriano de La Fiera, Ángel Mena, con cinco goles marcha como líder de goleo individual.

Resultados de la Jornada 5 del Torneo de Clausura 2020:

Atlas 1-3 Monarcas

Puebla 2-2 Santos.

Xolos 1-1 Toluca.

Cruz Azul 3-1 Pachuca.

Tigres 3-0 Chivas.

León 3-1 Monterrey.

Pumas 4-0 San Luis.

Querétaro 1-2 América.

Bravos 2-1 Necaxa.

