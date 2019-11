Liga MX: Goles y resumen de la Jornada 16 del Apertura 2019 (VIDEO).

Martes, miércoles y Jueves fueron días de intensidad futbolística en la Liga MX, pues se desarrollaron encuentros correspondientes a la Jornada 16 del Torneo de Apertura 2019; en donde el conjunto de Santos aprovechó que Necaxa descansó y retomó la cima de la tabla general.

La cima ��de la #TablaGeneral de la #LigaBBVAMX es retomada por Santos y es el #SUPERLÍDER



¿Aparece tu equipo en los 8⃣ primeros sitios?

¿Quieres conocer la Tabla completa? ➡️➡️➡️ https://t.co/ZQzGtkyBCC#TuVidaNoEsUnJuego �� Revísate pic.twitter.com/UhFVp3ATjp — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2019

El martes se llevaron a cabo cuatro enfrentamientos, en donde tres locales consiguieron el triunfo y en uno de ellos la visita se llevó los tres puntos. El día miércoles fueron tres los compromisos celebrados y en ellos dos visitantes ganaron y un local. Para el jueves y concluir dichos compromisos de la Jornada 16, los dos locales consiguieron los tres puntos; en una jornada en donde no hubieron empate y además que en esta jornada celebrada a media semana se anotaron 24 tantos en todos los enfrentamientos.

Disfruta de los lances espectaculares que nos emocionaron en la #Jornada16



¡#MejoresAtajadas en la #LigaBBVAMX! ¿Cuál te gustó más?



➡️ Rodrigo Rey - Pachuca

➡️ Sebastián Jurado - Veracruz

➡️ Marcelo Barovero - Rayados

➡️ Nicolás Vikonis - Puebla

➡️ Alfredo Talavera - Toluca pic.twitter.com/XUkkdDMWVg — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2019

Santos recupera el liderato del Apertura 2019 en la Jornada 16

De momento en lo que va del certamen, el conjunto de los Tigres con 13 goles recibidos es la mejor defensiva de la liga, mientras que en la cuestión de la ofensiva el cuadro de Santos con 33 tantos es el que más a perforado la meta rival. Mientras que en el goleo individual el necaxista Mauro Quiroga con 11 dianas es el máximo romperedes.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

El futbol mexicano no descansa y este viernes estará arrancando lo que será la Jornada 17 del Torneo de Apertura 2019 con un par de enfrentamientos, Puebla vs Pumas y Atlas vs San Luis.

¿Ya viste qué día es HOY? ��



Es viernes ��⚽���� y es el día de comenzar con la actividad de la #Jornada17 #Apertura2019 de la #LigaBBVAMX



Checa la #AgendaFutbolística ��⚽



⚽ #SienteTuLiga ⚽ pic.twitter.com/UHK7vbWU9h — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2019

Te Puede Interesar: Cruz Azul prende su veladora para entrar a la liguilla

Resultados de la Jornada 16 del Torneo de Apertura 2019 de la Liga MX:

Santos 1-0 Querétaro.

Veracruz 1-0 Puebla.

San Luis 0-1 América.

Pumas 5-1 Atlas.

Pachuca 2-3 Monterrey.

Chivas 0-1 Xolos.

Tigres 1-0 Toluca.

Monarcas 6-1 Juárez.

Cruz Azul 1-0 León.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos