Liga MX: Goles y resultados de la Jornada 2 del Guardianes 2020 (Video).

El día de ayer se disputaron un par de encuentros en el lunes por la noche del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, con lo que concluyó la actividad de la Jornada 2, en donde solamente se pudieron marcar un total de 22 goles, además de que hubo tres empates y los cuales curiosamente fueron a un gol, cinco equipos hicieron valer su condición de local y nada más la escuadra de los Pumas logró sacar los tres puntos en su visita al equipo del Atlas.

De forma sorpresiva el atacante argentino de Pumas, Juan Ignacio Dinenno de 25 años de edad, se encuentra en la cima del goleo individual, ya que con el doblete en el triunfo ante el Atlas llegó a cuatro tantos. El mexicano mejor colocado de momento en la lista de goleadores del Torneo Guardianes 2020 es el atacante de las Águilas Henry Martín; quien hizo sus dos goles en la concluida Jornada 2.

Goleo individual Guardianes 2020.

Resultados y goles de la Jornada 2

A cabo de un par de fechas en el balompié azteca solamente son dos los clubes que han logrado sacar sus seis unidades adelante, América y Pumas; respectivamente, siendo los de Coapa el primer puesto de la calificación general por mejor diferencia de goles. Mientras que Atlas y Necaxa son los únicos que no han sumado puntos hasta el momento y los de Aguascalientes junto a las Chivas son las únicas dos plantillas en el acutla torneo de la Liga MX que no han logrado marcar gol en este certamen. Y el equipo del León es el único club que todavía no ha recibido un gol.

Los resultados de los partidos de la Jornada 2 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX: