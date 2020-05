Liga MX: Gobernador de Sinaloa revela nuevo nombre de Monarcas

Luego de darse a conocer el lamentable cambio de sede del conjunto de Monarcas Morelia tras 70 años de permanecer en Michoacán, este miércoles el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó que el nuevo equipo de la Liga MX se llamará Mazatlán FC y se espera que en 15 días se lleve a cabo el anuncio oficial ante los medios de comunicación.

Quirino Ordaz y Cristiano Ronaldo

Ordaz confirmó la creación del Mazatlán FC

“Mazatlán se va a llamar, hay un rollo que según será Delfines. Eso no es cierto, eso ya está definido, se va a llamar Mazatlán FC, en dos semanas vamos a saber todo, no está confirmado todavía”, dijo Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, para el portal Línea Directa.

Quirino Ordaz y Enrique Bonilla presidente de la Liga MX

El mandatario estatal reconoció que en un principio los equipos de Lobos BUAP y el Querétaro fueron opción para llevarlo a Mazatlán, sin embargo, finalmente la negociación con el Monarcas Morelia llegó a buen puerto, además de confesar que la empresaria Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, estuvo interesada en participar en el equipo de la Liga MX.

Monarcas Morelia desapareció y se convirtió en el Mazatlán FC

“La Liga en Ascenso dejó de ser, ahora dicen que en dos años o cinco, entre que son peras y son manzanas, y que no va a ver ventas de plazas, pues tuvimos que buscar a un equipo actual con deseos de mudarse, buscamos a varios equipos, siempre mostraron interés, vino hasta Angélica Fuentes. Lobos BUAP manifestó intención, al igual que Querétaro”, agregó Quirino Ordaz.

El gobernador reveló el nombre en una entrevista

En ese sentido, el gobernador de Sinaloa intentó dejar emn claro que el equipo de Mazatlán FC será propiedad de TV Azteca, y no del gobierno de Sinaloa como se ha venido manejando de manera extraoficial. “De aquí en dos semanas, esto no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es TV Azteca, ellos son los dueños. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios", sentenció.