Liga MX: Gignac sería buscado por Flamengo para sustituir a Paolo Guerrero.

Luego de la sanción impuesta al delantero peruano Paolo guerrero, el equipo del Flamengo estaría buscando a uno de los delanteros de la Liga MX, el elegido por el equipo carioca sería el francés André-Pierre Gignac de los tigres.

El primer nombre en la lista es el del atacante brasileño Vagner Love, que actualmente juega en el Besiktas de Turquía, así lo ha indicado el portal de ese país Sporx, quien señala que ya habría recibido una propuesta concreta para llegar al Flamengo y regresar al futbol de su país.

En caso de no poder concretar esta llegada buscarían al delantero de Tigres UANL, André-Pierre Gignac, quien está en la carpeta de refuerzos desde hace varios meses y culmina su contrato este mismo 30 de junio por lo que estarían buscando un acercamiento con el jugador en los próximos días, los cuales serían claves para saber si existe una oportunidad para hacerse con el atacante Felino.

El delantero francés André-Pierre Gignac de 32 años de edad dejó entrever su posible continuidad con los Tigres, luego de ser eliminados en la fase de Cuartos de Final del presente Clausura 2018 de la Liga MX. Publicando un mensaje que ha puesto a pensar a la afición felina sobre la continuidad del galo.

Una publicación compartida por André-pierre GIGNAC (@10apg) el May 9, 2018 at 5:02 PDT

“Siempre levantarse … Ánimo Tigres !! Después de unos días del partido y antes de regresar a Francia, les quiero expresar la tristeza de salir eliminado de esa forma, regresaremos con toda la actitud que nos faltó el domingo. Ahora después de 3 finales seguidas a descansar mental y físicamente … See you soon Monterrey ( ojalá ) Los quiero mucho, no duden de eso”, escribió el atacante.