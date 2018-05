Liga MX: ¿Gignac se despide de México?

André-Pierre Gignac, el delantero francés que milita en los Tigres de la UANL, ha dejado al aire su futuro con el equipo. A través de su cuenta oficial e Instagram publicó un mensaje donde relata que “ojalá” vea pronto a Monterrey.

Tigres quedó eliminado del Clausura 2018, por lo que sus jugadores ya se encuentran de vacaciones. Por lo mismo, GIgnac presumió en redes sociales que en los próximos días irá a Francia de vacaciones.

En el emotivo mensaje, el delantero también señala que se siente triste por haber quedado eliminado y darán muestra de toda la actitud que les hizo falta en las Semifinales de Vuelta del domingo pasado.

También indicó que luego de estar en 3 finales seguidas, era merecido un descanso.

Ahora, la parte que ha creado controversia son las últimas palabras del delantero francés, quien se despidió de México y Monterrey, señalando su regreso con un “ojalá”. El juego de palabras escrito por el francés, han dejado al aire si el delantero se refiere a que podría no regresar con los Tigres de la UANL.

“See you soon Monterrey ( ojalá ) Los quiero mucho, no duden de eso” concluyó André-Pierre Gignac.