Liga MX: Gerardo Espinosa seguirá al frente de Atlas

El Director Deportivo del Atlas, Fabricio Bassa, ratificó a Gerardo Espinosa como el timonel de los Rojinegros. De esta manera, Espinosa podrá seguir trabajando con los Rojinegros para el torneo que viene.

“Gerardo será el técnico del Atlas, ojalá por mucho tiempo pueda llevar este trabajo, es lo que quiere el club, la afición y la historia del Atlas, hace mucho no se lograba, hay identificación con la cantera y con la afición”, mencionó Bassa.

De la misma forma, Bassa aprovechó para decir que hay equipos que están interesados en hacerse de los servicios de Brayan Garnica, pero los Rojinegros buscarán saber cuáles serán los refuerzos para el Atlas en el Apertura 2018.

“Hay una competencia en el mercado. Si me preguntas, no me quiero desprender nunca, pero también es situación del jugador y su futuro. Hasta en el mercado del exterior hubo sondeos por Garnica (Europa)” continuó Bassa.