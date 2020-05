Liga MX: Futbolistas EXTRANJEROS que han jugado con CHIVAS

Una de las tradiciones que ha inmortalizado y que desde sus inicios caracterizaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara, es el conformar su plantilla únicamente con jugadores mexicanos, filosofía que se ganó el cariño de millones de aficionados del balompie nacional, quienes consideran al Rebaño Sagrado como el equipo más popular y representativo del futbol mexicano y de la Liga MX.

Las Chivas son consideradas como el equipo de México

Sin embargo, existen diferentes jugadores que no precisamente nacieron en México, pero que terminaron por defender los colores del emblemático Guadalajara, futbolistas que tras su llegada al conjunto rojiblanco generaron gran polémica y a continuación te los presentamos.

LAs Chivas han tenido algunos jugadores no nacidos en México

1.- Hans Friessen

Hans Friessen, de descendencia Alemana, pero nació en Guadalajara. Siempre fue polémica por su nombre ya que en Chivas no aceptaban extranjeros. "Me molesta que me digan alemán o cosa parecida. Soy mexicano. Claro en mis venas corre sangre alemana, pero eso no tiene nda que ver para definir la nacionalidad", dijo al llegar al rebaño.

Hans Friessen

2.- Jesús Padilla

Jesús “Gringo” Padilla, nació en San José California y formó parte de las Chivas durante 2 años, llegó a ser convocado por USA pero nunca aceptó el llamado. Fue muy criticado tras saberse de su nacionalidad. Otro extranjero que ha tuvo la dicha de jugar en Guadalajara.

Jesús "Gringo" Padilla

3.- Isaac Brizuela

Isaac 'Conejito' Brizuela nació en San José California, pero siempre ha dicho ser 100% mexicano, además que ha jugado con la Selección Mexicana Mayor. Llego a Guadalajara procedente de los diablos de Toluca, también brillo en el Atlas de Tomas Boy, además de ser un actual referente de la Liga MX.

El "Cone" Brizuela sigue siendo parte de las Chivas

4.- Miguel Ponce

Miguel Ponce, nació en Sacramento, California pero ha defendido la playera de México en varias categorías, además de ser campeón olímpico con la Selección Mexicana. Actualmente sigue jugando con el rebaño sagrado, uno de los mejores jugadores del equipo de Guadalajara.

Miguel Ponce

5.- Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas Saavedra , la MLS asegura que nació en el Paso Texas, así lo registraron sus padres. Aunque en Chivas digan que nació en Ciudad Juárez, ya jugó con Estados Unidos Sub 17 un mundial. Juega como extremo en el rebaño.

Alejandro Zendejas

6.- Gerardo Mascareño

Gerardo Mascareño, además de su polémica de llegar del rival Atlas, nació en Silver Springs Maryland. Fue demasiado criticado por su pasado rojinegro. Jugó solo una temporada con el rebaño sagrado. Otro de los jugadores que tuvo la dicha de defender los colores de Chivas.