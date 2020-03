Liga MX: Futbolista del América se inclina por la Selección de Guatemala

Liga MX: Canterano del América se inclina por la Selección de Guatemala| HECTOR VIVAS

El futbolista mexicano canterano de las Águilas del América de la Liga MX,Jesús López, nunca pensó que algún día defendería los colores de la Selección de Guatemala y no los de la Selección Mexicana, sin embargo, la Federación de Guatemala lo ha estado buscando de manera insistente para ofrecerle jugar con el combinado nacional, invitación que no pudo rechazar ya que tiene el objetivo de convertirse en un jugador internacional.

Jesús López nació en México

Jesús aceptó la oportunidad con Guatemala

De acuerdo con una entrevista realizada por el portal ESPN Digital, el joven mediocampista de 22 años y quien mantiene su vida en la CDMX, aseguró que en un principio pensó que todo se trataba de una broma, ya que el primer contacto se dio en el partido que el América enfrentó al conjunto del Comunicaciones, correspondiente a los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Jesús López aceptó la propuesta de Guatemala

"No me lo imaginaba. Después del juego contra Comunicaciones me buscaron. Primero le dijeron a un primo de allá y me dijo a mí, pero cuando me dijo no lo tomé en serio. Fue hasta que en el club me avisaron y le puse la seriedad al asunto. Pensé que era broma, porque cómo se iban a contactar con mi primo", declaró.

Antonio de Jesús López, conservaba la esperanza de llegar a vestir los colores de la Selección Mexicana y ayudarlos a obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo, al no ser considerado por el estratega, Jaime Lozano, tomó la decisión de defender la patria de su abuelo materno.