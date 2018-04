Liga MX: Fidel Kuri dice que ya se disculpó con la afición

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, declaró que acepta toda la responsabilidad de lo que pasó con su equipo, pues ha dejado que otras personas tomen decisiones por él. Señalando que se fueron jugadores que no debieron hacerlo.

“Yo acepto toda la responsabilidad de lo que pasó, soy el dueño del equipo y he dejado que tomen decisiones en mi lugar, pues eso afecta. Si era un equipo ya armado haber cambiado jugadores que no se tenían que ir y haber traído jugadores que no debían llegar” declaró Kuri.